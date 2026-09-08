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Ilmastonmuutos
8.9.2026
17:00
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet
ilmastonmuutos
metsänhoito
Metsähallitus
kiertoaika
tuhoriski
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