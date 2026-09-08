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Pelletin hinta rajussa nousussa Saksassa – puupapanasta saa maksaa jo nyt enemmän kuin viime talvena
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Pelletin hinta rajussa nousussa Saksassa – puupapanasta saa maksaa jo nyt enemmän kuin viime talvena
Puusta tehdyn pelletin kysyntä on kasvanut viime viikkoina ja hinta nousee sen mukana.
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Metsä
|
Energia
8.9.2026
13:36
Mia Jouslehto
Artikkelin aiheet
puupelletti
energia
energian hinta
Saksa
maakaasu
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Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
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