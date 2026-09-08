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Juuri nyt | Pelletin hinta rajussa nousussa Saksassa – puupapanasta saa maksaa jo nyt enemmän kuin viime talvena
Tilaajalle | Metsänhoidon tukirahat loppuivat jälleen kesken