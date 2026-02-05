Haapaveden biotuotetehdas jäi ilman rahoitusta, tehdasta kehittänyt Nordfuel lopettaa toimintansa Nordfuelin mukaan tällä hetkellä rahoituksen saaminen vihreän siirtymän suurhankkeille on haastavaa.

Nordfuelin bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä tuottavaa tehdasta suunniteltiin Kanteleen Voiman entisen turvevoimalan tontille. Kuva: Keyframe Oy

Haapaveden biotuotetehtaan tarina on ohi ainakin nykymuodossaan. Tehtaan oli määrä tehdä bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä sahateollisuuden sekä metsätalouden sivuvirroista.

Tehdasta kehittäneen Nordfuel oy:n omistajat ovat päättäneet lopettaa yhtiön toiminnan rahoitustilanteen vuoksi. Yhtiön tiedotteen mukaan hankkeelle on haettu aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta, mutta rahoituksen saaminen vihreän siirtymän suurhankkeille on tällä hetkellä haastavaa.

Laitosta suunniteltiin Haapaveden vanhan turvevoimalan paikalle. Sen oli tarkoitus hyödyntää puretun voimalan infrastruktuuria. Tehtaalla oli jo lainvoimaiset ympäristöluvat.

Tehdasprojektin seuraavana vaiheena olisi ollut yksityiskohtainen suunnittelu. Rahoitustilanteen vuoksi yhtiön omistajat ovat kuitenkin päättäneet, etteivät ne rahoita tätä vaihetta.

Tämän linjauksen perusteella yhtiön toiminta päättyy kesän 2026 aikana.

Nordfuel on Kanteleen Voiman tytäryhtiö. Kanteleen Voiman omistajia ovat Katternö Kraft, Suomen Voima, Valkeakosken Energia ja Ålands Elandelslag.

”Nordfuel on kehittänyt biotuotetehdashanketta positiivisella ja toiveikkaalla otteella, mutta tässä tilanteessa hanketta ei voida jatkaa. Päätös on meille raskas, ja erityisen valitettava sitoutuneen ja asiantuntevan henkilöstömme kannalta”, toteaa toimitusjohtaja Matti Asikainen tiedotteessa.

Kanteleen Voiman omistajat aikovat tutkia muita mahdollisia käyttötarkoituksia entisen turvevoimalaitoksen kiinteistölle.