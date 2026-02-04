WWF kannellut kiintiömetsästyksestä Euroopan komissiolle WWF Suomi katsoo, ettei karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen mahdollistava lakimuutos täytä EU-oikeuden vaatimuksia.

Jaa Kuuntele

WWF:n mukaan laki mahdollistaa rauhoituksesta poikkeamisen tavalla, joka loukkaa luontodirektiiviä. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

WWF Suomi on kannellut Euroopan komissiolle eduskunnan hyväksymästä muutoksesta metsästyslakiin. WWF:n näkemyksen mukaan karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen salliva laki mahdollistaa rauhoituksesta poikkeamisen tavalla, joka loukkaa luontodirektiiviä.

Saukon kiintiömetsästystä ei olla aloittamassa vaikka se mainitaan metsästyslaissa.

Direktiivi kieltää karhun, ilveksen ja saukon tahallisen tappamisen ja asettaa poikkeamiselle tiukat tapauskohtaiset ehdot. Kiintiömetsästyksessä lajia voidaan metsästää tiettynä ajankohtana kiintiön rajoissa.

”Metsästyslain muutos tiukasti suojeltujen lajien osalta syntyi eduskunnassa ilman normaalivalmistelua. Menettely meni pieleen, koska siinä ei arvioitu EU-lain vaatimuksia, ja näin pääsi syntymään laki, joka on EU-lain vastainen”, arvioi WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen WWF:n tiedotteessa.

Komissiolla on toimivalta valvoa EU-oikeuden soveltamista jäsenmaissa. WWF:n tavoite on se, että komissio käynnistäisi Suomea vastaan rikkomusmenettelyn, joka kieltäisi kiintiömetsästyksen. Viime kädessä komissio voi viedä asian EU-tuomioistuimeen, joka voi velvoittaa Suomen toimenpiteisiin, jos asia ei neuvotteluteitse ratkea.

WWF kertoo jatkavansa vaikuttamistyötä myös suden ympärivuotisen rauhoittamisen palauttamiseksi eikä hyväksy suden kiintiömetsästystä vaikka susi on poistettu EU:n tiukasti suojeltujen lajien listalta.

Aiemmin Luonnonsuojeluliitto on kertonut tekevänsä vastaavan kantelun Euroopan komissiolle laajamittaista sudenmetsästystä.