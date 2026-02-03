Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Jussi Halla-aho jatkaa eduskunnan puhemiehenä
Tilaajalle | Perhesuhteissa nyt vallitseva trendi johtaa lopulta yksinäisyyteen, emeritaprofessori kummastelee