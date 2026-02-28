Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Stubb Ylellä USA:n ja Israelin iskusta Iraniin: Tilanteen eskaloituminen hyvin mahdollista
Tilaajalle | Essayah tiukkana: Jos kansa haluaa kotimaista naudanlihaa, kaupan pitäisi sitä tarjota ‒ tarvittaessa pienemmällä katteella