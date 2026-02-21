Urheilukypäristä tuttu Mips-turvajärjestelmä nyt myös metsurinkypärässä – antaa lisäturvaa päähän kohdistuviin iskuihin Mips on kypäriin kehitelty turvajärjestelmä, joka löytyy useista urheilu- ja ratsastuskypäristä. Nyt tämä sama teräviä iskuja vaimentava rakenne löytyy myös Husqvarna Technical Mips -metsurinkypärästä.

Vasemmalla olevassa Husqvarna Technical -kypärässä on keltainen Mips-sisäosa, jossa on neljä päätä vasten asettuvaa matalaa pehmustetta. Sisäosa on rei’itetty kuusikulmaisilla hengitysaukoilla. Kuva: Tommi Hakala

Metsä | Metsätyövälineet Tommi Hakala

Husqvarna on lisännyt Technical-metsätyökypäräänsä Mips-ominaisuuden, joka on ruotsalaisen neurokirurgin ja korkeakoulututkijan kypäriin kehittämä turvajärjestelmä. Mips-järjestelmä perustuu kypärän sisällä olevaan lisäosaan, sen ja kypärän ulkokuoren välissä on alhainen kitka.

Kun Mips-varusteltuun kypärään kohdistuu isku, alhaisen kitkan kerroksen ansiosta ensin liikkuu kypärän ulkokuori ja vasta sen jälkeen sisäosa. Mips-rakenteessa ulko- ja sisäosien välinen liikevara on vain 10–15 milliä, mutta sen on todettu olevan riittävä vaimentamaan teräviä iskuja niiden alkuvaiheessa.

Mips-järjestelmä on saatavilla jo useiden urheilulajien kypäriin, kuten pyöräily- ja ratsastuskypäriin, mutta nyt se löytyy myös Husqvarnan metsurinkypärästä. Metsurinkypärään kohdistuu metsätöissä jatkuvasti iskuja, esimerkiksi putoavien oksien tai lumipaakkujen seurauksena. Kypärän lippaan osunut isku aiheuttaa terävän nyökkäysliikkeen päähän. Myös raivaussahatyössä jätettävien taimien oksat aiheuttavat kypärään kiertyviä iskuja. Vuosien saatossa ammattilaisen päivittäinen työskentely kerryttää päähän valtavan määrän vaarallisia iskuja, jotka voivat ilmetä erilaisina sairauksina.

Husqvarnan Technical Mips -kypärä on ulkoisesti identtinen Technical-kypärän perusversioon verrattuna. Eroina ovat Mips-kypärän sisäosan kannatinhihnojen yhteyteen lisätty joustorakenne ja leveämpi otsahihna. Joustorakenteen ansiosta kypärä pysyy tiiviisti päässä.

Technical-kypärien visiirirakennetta on uudistettu suojaamalla visiirin mekanismi jousineen paremmin. Myös visiirin vaihto on nyt helpompaa.

Husqvarna Technical Mips -kypärän suositushinta on 219 euroa. Ilman Mips-joustorakennetta sama kypärämalli maksaa 174 euroa (sisältäen alv 25,5 %).

Lue Koneviestin nettisivuilta, miltä Husqvarna Technical Mips -kypärä tuntui käytössä!

