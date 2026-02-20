HS: Norppatutkijat arvostelevat saimaannorppa-asetuksen valmistelua Saimaannorppaa Metsähallituksessa ja Itä-Suomen yliopistossa tutkivat asiantuntijoiden mielestä heitä ei ole otettu riittävästi huomioon asetuksen valmistelussa.

Saimaannorpasta tuli oma lajinsa heinäkuussa 2025. Kuva: Miina Auttila / Metsähallitus

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Norppatutkijat kritisoivat saimaannorppa-asetuksen valmistelua ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin puheita siitä, että tutkijat olisi huomioitu asian valmistelussa. Tutkijat kokevat ettei heitä ole kuultu asiassa riittävästi.

Asetusluonnoksessa verkkokalastuskielto pysyisi nykyisellään huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun isossa osassa Saimaata eikä heinäkuun verkkokalastuskieltoa ole otettu siihen mukaan.

Metsähallitus vastaa saimaannorppakannan seurannasta ja monista suojelutoimista, mutta Metsähallituksen norppatutkijan mukaan he eivät osallistuneet raportin tekoon kuin muutamilla heille lähetetyillä tietopyynnöillä koskien saimaannorppakannan kokoa ja kuolleisuutta.

Suomi on Euroopan unionin luontodirektiivin mukaisesti sitoutunut saimaannorpan suojeluun. Kannan seurannasta ja suojelutyöstä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Asetusluonnoksen valmistelun pohjana on ollut ely-keskuksen raportti ja Sari Essayah on kertonut toimineensa sen pohjalta. Norppatutkijoiden mukaan raportissa on virheitä.

Tutkijoiden mukaan raportissa todetaan saimaannorpan olevan alalaji, vaikka se on nykyisin oma lajinsa. Kansainvälinen merinisäkästieteellinen seura hyväksyi tutkijoiden esittämät perusteet saimaannorpan nostamiseksi omaksi lajikseen heinäkuussa 2025.

Verkkoihin kuolleita norppia on vuosina 2010–2024 ollut 63.

