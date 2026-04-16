MTK jyrähtää: ”Valkohäntäpeurojen saalismäärien supistaminen on ollut liian voimakasta” Suomessa sattui yli 6 400 peurakolaria vuodessa. MTK vaatii tehostamista valkohäntäpeurakannan hoitoon.

Jaa Kuuntele

Viime vuonna Suomessa sattui yli 6 400 peurakolaria, mikä lähentelee huippuvuosien lukemia. Kuva: Rami Marjamäki

Eija Vallinheimo

MTK:n mukaan valkohäntäpeurakannan pienentäminen on ollut liian hidasta. Suomessa sattui yli 6 400 peurakolaria, ja MTK vaatii lisää kaatolupia sekä metsästyksen tehostamista erityisesti tihentymäalueilla. Timo Leskinen arvioi, että saalismäärien supistaminen on ollut liian voimakasta.

Valkohäntäpeuran runsastuminen näkyy yhä selvemmin liikenteessä. Viime vuonna Suomessa sattui yli 6 400 peurakolaria. Onnettomuuksien määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun jo toista vuotta peräkkäin. Asiasta kertoo MTK tiedotteessa.

MTK:n mukaan valkohäntäpeurakantaa tulee pienentää, mikä edellyttää kaatolupamäärien lisäämistä ja metsästyksen tehostamista erityisesti tihentymäalueilla.

”Lounais- ja Etelä-Suomeen sijoittuvista kymmenestä tiheimmän kannan alueesta vain kolmella alueella kanta on pienentynyt yli kymmenen prosenttia viidessä vuodessa. Paikallisesti merkittävääkin pienentymistä on varmasti tapahtunut, mutta yleiskuva muutoksen vähäisyydestä on yllättävä”, MTK:n kenttäjohtaja ja riista-asioiden asiantuntija Timo Leskinen arvioi.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen neljällä alueella peurakanta on viime vuosina vähentynyt vain 1–7 prosenttia. Huolestuttavaa on, että kanta on kääntynyt uudelleen kasvuun jo kolmella alueella. Jos saalismäärää ei saada lisättyä, Varsinais-Suomen peurakanta uhkaa nousta kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, Leskinen korostaa.

”Onnettomuusmäärät ovat jälleen hyvin lähellä aiempia ennätysvuosia. Liikenneonnettomuuksien kustannukset autoilijoille ovat yli 30 miljoonaa euroa vuodessa, ja myös maataloudelle aiheutuvat vahingot ovat merkittäviä. Saalismäärien supistaminen on ollut liian voimakasta. Vaikuttaa siltä, että suurpetojen vaikutusta peurakantoihin on yliarvioitu”, Leskinen sanoo.

MTK vetoaa riistahallintoon ja tihentymäalueiden metsästysseuroihin peurakannan leikkauksen jatkamiseksi, jotta saalismäärät saadaan jälleen kasvuun. MTK:n mukaan kaatolupamääriä tulee lisätä, vapauttaa lupia seuroissa jäsenten käyttöön ja vahvistaa yhteistä tahtotilaa.

Leskinen muistuttaa, että metsästäjät ovat tehneet merkittävää ja arvokasta työtä peurakannan pienentämiseksi ja toivoo tämän työn jatkuvan.

Vuonna 2013 Suomen valkohäntäpeurakanta oli noin 60 000 yksilöä. Alle kymmenessä vuodessa kanta kaksinkertaistui. Valkohäntäpeurakannan huippu saavutettiin vuonna 2021, jolloin kanta oli noin 140 000 yksilöä. Tämän jälkeen neljänä vuonna peräkkäin kantaa pyrittiin leikkaamaan keskimäärin viisi prosenttia vuodessa. Luonnonvarakeskuksen tuoreimman kanta-arvion (2026) mukaan Suomessa on nyt noin 120 000 valkohäntäpeuraa. Tämä tarkoittaa, että kanta on vain 17 prosenttia pienempi kuin huippuvuonna 2021.