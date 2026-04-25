Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Taimien istutus lähestyy, puukauppa elpymässä MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Työ taimitarhalla on kausiluonteista. Huhtikuussa Pohjan Taimen Vierumäen taimitarhalla oli töissä 25 henkeä, toukokuussa määrä nousee 36:een. Kuva: Sanne Katainen

Anniina Jokinen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää!

1. Puukauppa elpymässä

Puun kysyntä on vaisua, mutta alan ennusteissa näkyy merkkejä hintojen toipumisesta. Jutut ovat tilaajille.

2. Klapikaupassa palattu vanhalle tasolle

Ukrainan sota toi klapikauppaan ennätyskysynnän ja uusia yrittäjiä, mutta nyt markkina on täynnä. Juttu on tilaajille.

3. Lyijyluoteihin ei rajoituksia

EU:n ammuksia koskevaa lyijyrajoitusehdotusta on pohdittu useaan otteeseen. Nyt luodit on päätetty rajata kokonaan pois rajoitusten piiristä.

4. Metsänistutus alkamaisillaan

Kuusi on yhä suosituin puulaji, vaikka männyn ja koivun suosio on kasvanut tasaisesti. Metsänomistaja voi saada ostettua taimia suoraan taimitarhalta. Jutut ovat tilaajille.

5. Metsätuhot jäivät vähäisiksi viime vuonna

Metsätuhoja esiintyi yhteensä reilulla kolmella miljoonalla hehtaarilla. Suurimmat syylliset olivat lumi, hirvieläimet ja tuuli.

