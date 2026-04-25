Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Taimien istutus lähestyy, puukauppa elpymässäMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Puukauppa elpymässä
Puun kysyntä on vaisua, mutta alan ennusteissa näkyy merkkejä hintojen toipumisesta. Jutut ovat tilaajille.
2. Klapikaupassa palattu vanhalle tasolle
Ukrainan sota toi klapikauppaan ennätyskysynnän ja uusia yrittäjiä, mutta nyt markkina on täynnä. Juttu on tilaajille.
3. Lyijyluoteihin ei rajoituksia
EU:n ammuksia koskevaa lyijyrajoitusehdotusta on pohdittu useaan otteeseen. Nyt luodit on päätetty rajata kokonaan pois rajoitusten piiristä.
4. Metsänistutus alkamaisillaan
Kuusi on yhä suosituin puulaji, vaikka männyn ja koivun suosio on kasvanut tasaisesti. Metsänomistaja voi saada ostettua taimia suoraan taimitarhalta. Jutut ovat tilaajille.
5. Metsätuhot jäivät vähäisiksi viime vuonna
Metsätuhoja esiintyi yhteensä reilulla kolmella miljoonalla hehtaarilla. Suurimmat syylliset olivat lumi, hirvieläimet ja tuuli.
Lue lisää viikon ajankohtaisista metsäaiheista:Artikkelin aiheet
