Naiset kalastavat miehiä useammin ongella, katiskalla tai verkoilla Tuoreen tutkimuksen mukaan naisia motivoi kalastuksessa erityisesti luonnosta nauttiminen ja stressistä palautuminen.

Mimmit kalastaa! -hankkeen tavoitteena on edistää tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta. Kuva: Sonja Morko / Mimmit kalastaa -hanke

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Naisten ja miesten kalastustavat poikkeavat toisistaan tuoreen tutkimuksen perusteella. Naiset kalastavat miehiä useammin ongella, katiskalla, rysällä tai verkoilla. He suosivat miehiä harvemmin heittovapaa, vetouistelua ja perhokalastusta.

Naiset käyttävät kalastukseen myös miehiä jonkin verran vähemmän aikaa. Vuonna 2025 puolet kalastonhoitomaksun suorittaneista naisista kalastusta harrasti alle 14 päivänä, kun miehistä vastaava määrä oli alle 20 päivää.

Naisissa on useammin niitä, jotka kokevat kalastamisen satunnaiseksi harrastuksekseen, ja harvemmin niitä, joille se on kaikkein tärkein harrastus. Tyypillisesti naiset kokevat kalastuksen melko tärkeäksi harrastukseksi.

Työ- ja opiskelukiireet rajoittavat kalastamista molemmilla sukupuolilla. Naiset toivat kuitenkin miehiä enemmän esiin perhesyitä, kun kysyttiin harrastuksia rajoittavia seikkoja tai syitä kokonaisten välivuosien pitämiseen.

”Naiset kertoivat verrattain harvoin motivaatiotekijäksi esimerkiksi suuret kalat.” Jani Pellikka

”Vapaa-ajankalastajien motivaatio kalastamiselle on yleisesti ottaen melko samanlaista kuin muissakin luontoaktiviteeteissä. Perheen kanssa vietetty aika, luonnosta nauttiminen ja stressistä palautuminen nousevat kalastavilla naisilla merkittäviksi motivaatiotekijöiksi – ja verrattain harvoin esimerkiksi suuret kalat”, kertoo erikoistutkija Jani Pellikka Lukesta tiedotteessa.

Lähes puolet naisista ei pidä suurten kalojen tavoittelua tärkeänä. Kuva: Luonnonvarakeskus

Tutkimuksen tulokset on saatu Luonnonvarakeskuksessa kerätyistä kansallisista aineistoista. Niistä tuorein oli vuodelta 2025, perustuen lähes 4 000 kalastonhoitomaksun suorittaneen naisen ja noin 650 vertailujoukkona toimineen miehen vastauksiin.

Luonnonvarakeskuksen tiedotteen mukaan entuudestaan tiedetään, että tyypillisesti kalastavat naiset ja miehet ovat aloittaneet kalastuksen tai vähintäänkin kokeilleet sitä noin 5–6 vuotiaina. Kalastuksen opettajana on toiminut useimmiten isä, mutta etenkin kalastavien naisten opastamisessa on myös äidillä ja puolisolla ollut useilla selvä rooli. Vuosien 2018 ja 2025 välillä myös sosiaalisen median merkitys kasvoi voimakkaasti.

”Kaikki eivät kaipaa tukea, eivätkä ylipäätään sukupuolen korostamista kalastuksessa. Huomiota voisi kuitenkin kiinnittää etenkin tyttöjen kalastamiseen, ja esimerkiksi matalan kynnyksen kalastusmahdollisuuksiin ja positiivisten roolimallien tarjoamiseen heille. Naisten mukanaoloa tukevat myös perheystävälliset ja helposti saavutettavat kalastuskohteet. Ohjauksesta ja vertaistuesta voivat hyötyä myös aikuisena aloittavat”, Pellikka kiteyttää.

Mimmit kalastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien toteuttama ja koordinoima hanke. Hankkeen toimesta on järjestetty eri puolilla Suomea avoimia ja maksuttomia kalastustapahtumia erityisesti naisille ja tytöille. Tapahtumissa osallistujat pääsevät kokeilemaan kalastusta ohjatusti ilman aiempaa kokemusta tai omia välineitä. Ohjaajat neuvovat välineiden käytössä, kalojen käsittelyssä ja vastuullisessa kalastuksessa. Verkkosivu: https://mimmitkalastaa.fi/

Matalan kynnyksen kalastusharrastustoimintaa on viime vuosina vahvistettu käytännön tasolla. Matalan kynnyksen tapahtumat tarjoavat konkreettisen väylän uusille harrastajille ja tukevat tutkimuksessa esiin noussutta tarvetta ohjaukselle, vertaistuelle ja helposti saavutettaville kalastusmahdollisuuksille.