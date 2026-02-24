Kumoutuuko Ruotsissa nyt ilvesjahtikin? Kaikista päätöksistä jätetty valituksetLuonnonsuojelujärjestöjen mukaan metsästys rikkoo EU-lainsäädäntöä.
Ruotsin lääninhallitukset päättivät aiemmin, että Ruotsissa voidaan ampua 153 ilvestä tämän vuoden kiintiömetsästyksessä. Määrä tarkoittaa sitä, että joka kymmenes Ruotsin ilves voitaisiin poistaa tämän vuoden jahdissa.
Metsästyksen on tarkoitus alkaa 1. maaliskuuta.
Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys on valittanut kaikista päätöksistä ja vaatii metsästyksen pysäyttämistä ennen sen alkamista.
Yhdistys uskoo, että metsästys rikkoo EU-lainsäädäntöä ja vaarantaa ilveksen pitkäaikaista selviytymistä Ruotsissa. Ilves on EU-lainsäädännön mukaan tiukasti suojeltu laji.
Tiettävästi myös kolme muuta luonnonsuojelujärjestöä ovat valittaneet päätöksistä. Järjestöt vaativat oikeutta kumoamaan läänin hallintolautakuntien tekemät päätökset.
Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys toteaa, että luvanvaraista metsästystä perustellaan yleensä sillä, että se vähentää kotieläimille aiheutuvia vahinkoja, mutta suurimmassa osassa Ruotsia vahingot ovat pieniä ja niitä uskotaan voitavan ehkäistä erilaisin toimenpitein.
Ruotsin Metsästäjäliitto puolestaan pitää ilveskantaa elinkelpoisena eikä näe ilveksen metsästyksen rikkovan EU-lainsäädäntöä.
Viime talven inventointitulosten mukaan Ruotsin ilveskannan arvioidaan olevan hieman alle 1 367 yksilöä. Suotuisan suojelutason viitearvoksi on määritelty vähintään 870 yksilöä.
Kaksi vuotta sitten Ruotsin maatalousyliopisto, SLU, julkaisi uuden version tutkimuksesta, jonka mukaan peurojen määrä kontrolloi ilveskannan kokoa metsästystä enemmän.
Oikeus pysäytti aiemmin tänä vuonna Ruotsin tämänvuotisen susijahdin. Oikeuden mielestä ei ollut voitu olla varmoja siitä, etteikö susikannan vähentäminen 270 yksilöön voisi vaarantaa suden suotuisan suojelun tasoa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat