Uusi laaja-alainen yhteistyöhanke ennallistaa ja kunnostaa elinympäristöjä yli puolen miljoonan hehtaarin alalta Kunnostuksia tehdään laajana yhteistyönä, mikä mahdollistaa isompien luontoalueiden ennallistamisen ja kunnostamisen yli hallinnollisten rajojen.

Soita ennallistetaan tukkimalla ojia ja palauttamalla sen vesitalous ojitusta edeltävään tilaan. Kuvituskuva. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Ympäristö Henna Lääveri

Valtakunnallinen Priodiversity Life -hanke hakee ennallistettavia ja kunnostettavia kohteita 590 000 hehtaarin suuruiselta alueelta.

Asiasta kertovat yhteistiedotteessaan Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, ympäristöministeriö sekä osallistuvien maakuntien elinvoimakeskukset.

Kunnostuksia tehdään laajana yhteistyönä, mikä tiedotteen mukaan mahdollistaa isompien luontoalueiden ennallistamisen ja kunnostamisen yli hallinnollisten rajojen. Mukaan luontokadon pysäyttämiseen kaivataan myös yksityisiä maanomistajia, joille osallistuminen on vapaaehtoista.

”Yksityisten maanomistajien rooli on tärkeä, sillä osa monimuotoisuuskeskittymistä sijaitsee yksityismailla”, tiedotteessa kerrotaan.

”Maanomistajille hanke tarjoaa mahdollisuuksia saada apua ekologisesti arvokkaiden alueiden kunnostamiseen sekä lisätietoa omistamiensa alueiden luontoarvoista.”

Hankeen toteuttaa muun muassa soiden ja metsien ennallistamista, perinnebiotooppien, lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitoa, kosteikkojen rakentamista sekä purojen ja lähteiden kunnostamista.

Projektipäällikkö Elina Tauriainen hanketta koordinoivasta Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo tiedotteessa, että Suomessa pitkään tehdyssä ennallistamistyössä otetaan hankeen myötä uusi vaihde silmään.

”Priodiversity LIFE -hankkeessa uutta on luontotiedon erityisen tehokas hyödyntäminen kunnostuskohteiden valinnassa sekä laaja yhteistyö, joka mahdollistaa työskentelyn hallinnollisista rajoista huolimatta”, Tauriainen kertoo.

Hanke ennallistaa ja hoitaa luontoa kahdeksan maakunnan alueella vuosina 2025–2030. Toimia toteutetaan Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa sekä myöhemmin Lapissa.