Metsähallitus saa lahjoituksena 100 saimaannorpan keinopesää Lahjoituksen tekee Saimaa Group.

Saimaannorpan keinopesän asentamista saaren rantaan. Kuva: Riikka Alakoski / Metsähallitus

Saimaa Group lahjoittaa Metsähallituksen Luontopalveluille 100 saimaannorpan keinopesää.

Erittäin uhanalaisen saimaannorpan lisääntymismenestys on riippuvainen lumi- ja jääpeitteestä. Itä-Suomen yliopiston johdolla kehitetty kelluva keinopesä tarjoaa norpille suojaa myös silloin, kun lunta tai jäätä ei ole riittävästi. Myös Metsähallitus ja Saimaa Group ovat olleet mukana kehitystyössä.

Noin puolet lahjoituspesistä on jo maastossa norppien apuna. Lahjoituksen arvo on kokonaisuudessaan noin 380 000–420 000 euroa.

“Osalle lahjoitetuista keinopesistä on jo vakiintuneet asennuspaikat ja osalle etsitään sopivia paikkoja saimaannorpan lisääntymisalueelta” kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila Metsähallituksen Luontopalveluista tiedotteessa.

Pesät asennetaan loka–tammikuussa ennen lisääntymiskauden alkua pesintään soveltuville paikoille. Jäiden lähdön jälkeen toukokuussa pesät siirretään kesäsäilöön saariin. Pesien käyttöikä on useita vuosia.

Metsähallituksella on kaksi keinopesämallia, joihin lumipesän tapaan norpat nousevat suoraan vedestä.

Saimaannorpat lepäilevät ja synnyttävät kuuttinsa tavallisesti lumipesään, jonka ne kaivavat riittävän paksuun kinokseen.

Vähälumisina talvina jopa puolet keinopesistä on ollut norppien käytössä. Keinopesät täydentävät muita pesintää tukevia toimenpiteitä kuten apukinoksia.

Ilmastonmuutoksen myötä saimaannorpan poikaset jäävät entistä useammin ilman lumipesän suojaa, mikä lisää poikasten kuolleisuutta merkittävästi.

Saimaannorppien kanta on kasvanut viime vuosikymmeninä pitkäjänteisen suojelutyön ansiosta. Laji on silti edelleen erittäin uhanalainen.