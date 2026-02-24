Siirry pääsisältöön
Svensk Jakt: Metsäyhtiö Södra tukee Ruotsissa tehtyä ehdotusta laajentaa hirvijahtia helmikuulle
Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto on ehdottanut hirvenmetsästyksen laajentamista helmikuulle koko maassa. Södra tukee ehdotusta.
Metsä
|
Erä
24.2.2026
20:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hirvenmetsästys
Södra
Ruotsi
ympäristönsuojelu
metsätalous
