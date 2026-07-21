Oletko kerännyt oudolta näyttäviä mustikoita tai havainnut sairaita varpuja – tutkijat kaipaavat havaintojaMustikanlaikkupikari heikentää mustikkasatoa huomattavasti alueilla, joissa sitä esiintyy.
Oulun yliopiston Kajaanin Mittaustekniikan yksikön tutkijat kaipaavat metsässä liikkujien havaintoja savipuolisista mustikoista ja laikkupikaritaudista. Oletko nähnyt savipuolisia mustikoita tai mustikan laikkupikaria? Havaintoja pyydetään lähettämään karttapalvelun kautta.
Luonnontuotealan ekosysteemi itäiseen Suomeen -hanke selvittää savipuolisten mustikoiden ja mustikan laikkupikaritaudin esiintymistä. Marja-ala on huolestunut etenkin mustikan savipuolisuuden lisääntymisestä.
Mustikanlaikkupikaritauti
Taudin oireisiin kuuluvat mustikan varpujen mustuminen, latvojen kuoleminen sekä lehtiin muodostuvat ruskeat, kuivuneet täplät. Sairaissa kasvustoissa lehdet ovat usein karisseet ja marjojen määrä on huomattavasti vähentynyt tai ne puuttuvat kokonaan.
Savipuoli mustikka
Taudin oireisiin kuuluvat mustikan muuttuminen toispuoleisesti pehmeäksi tai litistyneeksi ja marjoissa on havaittavissa harmahtava täplä. Savipuolisia mustikoita esiintyy erityisesti kosteissa paikoissa sateisina kesinä.
Marjastaessa havaitut esiintymät on helppo ilmoittaa älypuhelimella heti metsässä tai jälkeenpäin kotona.
Ilmoituksien perusteella tutkijat käyvät keräämässä joiltakin havaintopaikoilta sairastuneita marjoja lisätutkimusta varten.Artikkelin aiheet
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