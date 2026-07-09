Hirvi teki työmaalla tuhoja Helsingissä: ”Työmaan aita meni rikki, autoon tuli lommo katolle ja toiseen konepeltiin” Helsingin Lauttasaaressa oli muutama viikko sitten jännät paikat, kun hirvi juoksi työmaa-aidoista läpi tekemään tuhoja.

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Kuva: Kuvakaappaus: Maansiirtoliike Manninen Oy, Heikki Willamo

Kesäkuussa Maansiirtoliike Mannisen työmaalla jouduttiin hieraisemaan silmiä. Helsingissä sijaitsevalle työmaalle oli juossut suurikokoinen hirvi.

”Se oli tullut sieltä viereiseltä työmaalta. En tiedä, oliko siellä aidat auki vai tuliko aidan yli, mutta sieltä se oli tullut. Sitten siitä ensin porari huomasi sen ja kuvasi sitä, kun se juoksi hänen ohitsensa. Sen jälkeen panostaja kuvasi, kun se hirvi juoksi sieltä kaivinkoneen takaa aidan läpi”, kertoo työnjohtaja Kalle Manninen.

Vaikka hirvi ei ollut pitkään työmaalla, ehti se silti tehdä merkittävää tuhoa.

”Työmaan aita meni rikki ja se aita kaatui sitten meidän pakettiautoja vasten. Toiseen autoon tuli lommo katolle ja toiseen konepeltiin. Myös maalia lähti”, Manninen lisää.

Toisessa samasta tilanteesta kuvatussa videossa on teksti: ”Tämmönen tuli työmaalla tänään töitä kyselemään, mutta oli niin kiireinen, ettei ehditty sopparia tekemään.”

Nyt yhtiö odottaa mielenkiinnolla vakuutusyhtiön suhtautumista asiaan.

Työmaa sijaitsi Lauttasaaressa. Maansiirtoliike Manninen tekee maanrakennus- ja louhintatöitä Etelä-Suomen alueella.