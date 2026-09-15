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Mystinen suuri hirvieläin ihmetytti Viitasaarella ‒ nyt lajista saatiin selvyys
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Tämän verran putkiremontti maksaa neliöltä – yhä useammin vanhat märkätilat jätetään ennalleen
Mystinen suuri hirvieläin ihmetytti Viitasaarella ‒ nyt lajista saatiin selvyys
Metsästäjä kohtasi Viitasaarella erikoisen näköisen hirvieläimen. Lajimääritys aiheutti päänvaivaa, mutta nyt asiaan saatiin selvyys Riistakeskukselta.
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Metsä
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Erä
15.9.2026
11:28
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
siperianvapiti
hirvieläin
Viitasaari
Riistakeskus
metsästys
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