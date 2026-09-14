”Eikö voitaisi nauttia Suomen vaihtelevista vuodenajoista ja harrastaa sitä, mikä milloinkin on ajankohtaista”, Suvi Jylhänlehto ihmettelee.

Suomalaisyritys Sandis Family kertoi hiljattain avaavansa Helsingin Stockmannille 260-neliöisen sisäleikkipaikan, jossa lapset saavat telmiä hiekassa. Hiekka ei toki ole mitä tahansa kuopasta kaivettua hiekkaa, vaan Kekkilän Biomihiekkaa, joka sisältää Uute Scientificin Re-Connecting Nature -mikrobiuutetta.

Tiedotetta lukiessani en voinut muuta kuin hieraista silmiäni ja pohtia, mitä mieltä asiasta olisin.

On tietysti hienoa, että kaupunkielämän kuhinassa ajatellaan lasten parasta ja tuodaan mikroskooppinen palanen luontoa sinne, missä sitä ei ole.

Jalo ajatus hyödyllisten mikrobien tuomisesta kaikkien saataville kompastuu kuitenkin siihen tosiasiaan, että leikkipaikkaan päästäkseen huoltajalla täytyy olla varaa maksaa ylellisistä leikeistä. Pahoin pelkään, että tämä on jälleen yksi tapa lisätä perheiden eriarvoisuutta.

Yrityksen jo auki olevassa toimipisteessä Espoon Lippulaivassa kahden tunnin leikki maksaa arkena liki 10 euroa ja viikonloppuna 15 euroa.

Lapsi tuskin osaa kaivata biomihiekkaa, vaan hänelle kelpaisi vallan mainiosti lähipuiston hiekkalaatikko. Leikkipuistoja löytyy Helsingin keskustastakin parikymmentä.

Onhan se paljon miellyttävämpää ihastella jälkikasvun lapiointia parinkymmenen asteen huoneilmassa kuin vaakatasoon vettä vihmovassa syystuulessa.

Ehkä tässä ajatellaankin enemmän aikuisia. Onhan se paljon miellyttävämpää ihastella jälkikasvun lapiointia parinkymmenen asteen huoneilmassa kuin vaakatasoon vettä vihmovassa syystuulessa.

Sitä paitsi kyllä aikuisetkin nauttivat sisähiekkaleikeistä. Itse vietin juuri työpaikkani virkistyspäivää pelaamalla rantalentopalloa 26-asteisessa sisähallissa. Se oli hauskinta pitkään aikaan.

Silti minua vaivaa tämä nykyihmisen tarve tuoda kesäiset ulkoleikit ja -lajit sisälle.

Suomessa on toki pitkät perinteet uimahalleista ja jäähalleista, mutta onko joka toiminnolle pakko rakentaa valtava halli ja lämmittää tai jäähdyttää sitä kalliilla energialla ympäri vuoden? Eikö voitaisi nauttia Suomen vaihtelevista vuodenajoista ja harrastaa sitä, mikä milloinkin on ajankohtaista?

Ihmisen terveydelle tekee hyvää viettää aikaa ulkona myös pimeinä vuodenaikoina. Se auttaa säätelemään unirytmiä ja kohentaa mielialaa.

Kaikki innovaatiot, jotka edistävät lasten luontokosketusta ja ilman ruutuja vietettävää vapaa-aikaa, ovat tietysti tervetulleita. Kannustan kuitenkin astumaan ulos oikeaan luontoon ja työntämään sormet rantahiekkaan, lehtikasaan tai loskakönttiin. Se ei maksa mitään.

Kirjoittaja on MT:n Pohjois-Suomen aluetoimittaja.