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Markku Pulkkinen päätti viime vuonna tehdä kokeilun ja istuttaa taimet vasta syksyllä.

Kokeilin metsän istutusta alkusyksyllä: ”Yksi selvä virhe tuli tehtyä”

Toimittaja kokeili metsänistutusta syksyllä. Ilman vastoinkäymisiä se ei onnistunut, mutta syysistutusten yleistyminen hyödyttäisi kaikkia.
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Metsä|Metsänhoito
15.9.202605:00
Markku Pulkkinen
Loppi
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  • Toimittaja kokeili syysistutusta neljän hehtaarin aukolla, koska hakkuutähteiden korjuu viivästytti kevätistutusta. Elokuun lopulla ja syyskuun alussa istutettiin 6 500 kuusen ja männyn tainta. Keväällä kuolleita taimia oli viitisen prosenttia ja noin 1–2 prosenttia kuusista kärsi pakkasvaurioista. Kosteahkolla turvemaalla noin viidennes kuusista nousi ylös, minkä kirjoittaja arvioi virheeksi.
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