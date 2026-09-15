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Kokeilin metsän istutusta alkusyksyllä: ”Yksi selvä virhe tuli tehtyä”
Toimittaja kokeili metsänistutusta syksyllä. Ilman vastoinkäymisiä se ei onnistunut, mutta syysistutusten yleistyminen hyödyttäisi kaikkia.
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- Toimittaja kokeili syysistutusta neljän hehtaarin aukolla, koska hakkuutähteiden korjuu viivästytti kevätistutusta. Elokuun lopulla ja syyskuun alussa istutettiin 6 500 kuusen ja männyn tainta. Keväällä kuolleita taimia oli viitisen prosenttia ja noin 1–2 prosenttia kuusista kärsi pakkasvaurioista. Kosteahkolla turvemaalla noin viidennes kuusista nousi ylös, minkä kirjoittaja arvioi virheeksi.
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