Sahayhtiö Westaksen toimitusjohtaja vaihtuuYhtiön perustaja ja omistaja Pekka Kopra väistyy toimitusjohtajan paikalta.
Maija Perävainio on nimitetty Westas-konsernin toimitusjohtajaksi, yhtiö kertoo tiedotteessa. Hän aloittaa tehtävässä ensi vuoden kesäkuussa.
Samaan aikaan yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ja omistaja Pekka Kopra siirtyy yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Perävainio on toiminut Westas-konsernin metsäjohtajana vuodesta 2023 ja hänellä on pitkä kokemus erilaisista metsäteollisuuden johtotehtävistä. Koulutukseltaan hän on metsänhoitaja (MMM).
Yhtiö kertoo, että se aloittaa lähiviikkoina konsernin uuden metsäjohtajan rekrytoinnin ja valmistautuu talven aikana toimitusjohtajan vaihtumiseen.
Westas-konserni on yksi suurimmista yksityisesti omistetuista sahayhtiöistä Suomessa.Artikkelin aiheet
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