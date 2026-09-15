Raute Oyj on solminut noin 31 miljoonan euron arvoiset sopimukset virolaisen Kohila Vineer OÜ:n kanssa, joka kuuluu Latvijas Finieris -konserniin, kerrotaan Rauten tiedotteessa.

Sopimukset koskevat teknologiatoimituksia Kohila Vineerin vanerituotannon laajennukseen Virossa.

Raute toimittaa hankkeeseen useita viilu- ja vanerituotannon tuotantolinjoja sekä niitä tukevia teknologioita. Toimitukseen kuuluvat viilun kuivaus- ja lajittelulinjat, viilun jatkoslinja sekä vanerin ladonta-, esipuristus-, kuumapuristus-, korjaus- ja pinnoituslinjat. Lisäksi viilun paikkauslinja modernisoidaan.

Toimitukset ajoittuvat vuoden 2027 toiselle vuosipuoliskolle ja vuoden 2028 ensimmäiselle neljännekselle. Tuotantolinjojen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain syksystä 2027 alkaen.