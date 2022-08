Harvinaisia punajalkahaukkoja nähty ennätyksellisen paljon Suomessa Viikonloppuna Suomessa tavattiin ennätyspaljon meillä harvoin vierailevia punajalkahaukkoja, kertoo lintujärjestö Birdlife Suomi.

Lauantaista lähtien havaintoja linnuista on kertynyt satoja. Parhaimmillaan lintuja on nähty jopa yli kahdenkymmenen yksilön parvina. Suurin osa havainnoista on tehty eteläisessä ja kaakkoisessa Suomessa. Lintuja on havaittu runsaasti myös Pohjois-Karjalassa, ja onpa yksittäisiä lintuja tavattu aina Pohjanmaalla asti.

Punajalkahaukkoja pesii laajalla alueella Aasiassa ja Itä-Euroopassa. Meillä nähtävät linnut ovat pääosin olleet nuoria lintuja, jotka ovat lähteneet muuttomatkallaan voimakkaan kaakkoisvirtauksen myötä pohjoiseen.

Harhailevista punajalkahaukoista tehdään meillä havaintoja vuosittain. Edellisen kerran voimakas punajalkahaukkojen esiintyminen oli vuonna 2019, mutta viikonloppuna havaitut määrät ovat olleet ennätysmäisiä.