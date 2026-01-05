Suden metsästystä on edistänyt suotuisa sää – sadan suden kiintiöstä kaadettu yli puolet muutamassa päivässä Sadan suden kaatokiintiö on painottunut Länsi- ja Lounais-Suomeen.

Metsästäjäliitto kertoo lumisen maaston edistäneen suden metsästystä. Kuva vuodelta 2020. LEHTIKUVA / Jussi Nukari.

Metsä | Erä STT

Tälle vuodelle myönnetystä susien metsästyskiintiöstä on kaadettu muutaman päivän aikana yli puolet, selviää Riistakeskuksen laskurista.

”Metsästystä on edistänyt se, että lunta on satanut melkein koko maahan”, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Silpola kertoo, että Satakunnan suunnalla on ollut vähäisempiä lumimääriä.

”Siellä jotkut seurat ovat aloittaneet metsästyksen vähän myöhemmin, ei vielä 1. tammikuuta”, Silpola jatkaa.

Esimerkiksi Köyliön kolmen suden kiintiöstä ei ollut maanantaina alkuiltapäivään mennessä kaadettu yhtäkään. Eurajoen kuuden suden kiintiöstä oli kaadettu kaksi. Lisäksi Selkämeren rannikolla sijaitsevan Kaskinen–Närpiö-alueen kahdeksan suden kiintiöstä oli myös kaadettu kaksi.

Maanantaina alkuiltapäivästä lähes 60 sutta oli kaadettu kaikki kiintiöalueet yhteen laskien. Varsinais-Suomessa Aura-Paimion alueelle myönnetyt kaikki 13 suden kaatolupaa oli käytetty. Myös Oulun riistakeskuksen alueen Pahkavaaraan myönnetyt viisi kaatolupaa oli käytetty.

Silpola sanoo metsästyskiintiön nopean täyttymisen kertovan siitä, että suden virallinen kanta-arvio on ollut äärimmäisen varovainen.

”Se oikeastaan kirjaa vain sen, mitä havaintoja maakunnista eri laumoista on tullut. Se malli ei ehkä huomioi sitä, jos jokin alue on hiljainen ja tassuhavaintoja tai dna-näytteitä ei ole tullut kerättyä”, Silpola sanoo.

Silpolan mukaan niilläkin alueilla, joilla kaatokiintiö on täyttynyt tai täyttymässä, susia on vahvasti edelleen.

”Metsästäjäliitto katsoo, että susia on selkeästi enemmän kuin kanta-arvio osoittaa.”

Kuinka pian susien ihmisarkuus sitten lisääntyy?

”Se jää nähtäväksi, miten nopeasti se tapahtuu. Varmasti niillä alueilla, joilla on metsästetty, suurpedot alkavat vieroksua ihmistä, kun niitä on metsästetty. Täytyy muista, että valtakunnallisesti kiintiömetsästystä tapahtuu vain tietyillä alueilla.”

Sadan suden kaatokiintiö on painottunut Länsi- ja Lounais-Suomeen.

Susia on ollut lupa kaataa alueellisten kiintiöiden mukaisesti vuoden alusta alkaen. Metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti.