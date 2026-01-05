Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Suden metsästystä on edistänyt suotuisa sää – sadan suden kiintiöstä kaadettu yli puolet muutamassa päivässä
Tilaajalle | EU:n ennallistamisvaatimukset nousevat metsätalouden uhaksi