Susikiintiöstä on metsästetty jo yli puolet – ”Jahti on käynnissä kaikilla alueilla” Kolmella alueella yhteensä kuudestatoista ei vielä ole kaadettu yhtään sutta.

Tammikuun ensimmäisenä päivänä käynnistynyt suden kiintiömetsästys etenee vauhdikkaasti maan eri osissa.

Tänään sunnuntaina klo 15:50 yhteensä sadan suden kiintiöstä oli metsästetty jo yli puolet, yhteensä 56 sutta.

”Olosuhteet ovat luoneet hyvät edellytykset jahdin onnistumiselle. Siksi jo vähän yli puolet kokonaiskiintiöstä on käytetty”, Suomen riistakeskuksen viestintäpäällikkö Mikko Sirkiä toteaa.

”Kaikkia metsästysseuroja on ohjeistettu, ettei metsästyksessä saa käyttää mitään teknisiä apuvälineitä. Eli käytännössä kaikki sudenmetsästys tapahtuu päivänvalon aikaan”, Sirkiä kertoo.

Suden kiintiömetsästyksen tilanne 4.1. klo 15:50 Aura-Paimio 13 / 13 Eurajoki 2 / 6 Humppila 4 / 8 Kaakkois-Suomi* 6 / 10 Kaskinen-Närpiö* 2 / 8 Kustavi 6 / 7 Kytäjä* 0 / 2 Köyliö 0 / 3 Lauhanvuori 5 / 6 Nivala 3 / 4 Nurmijärvi 2 / 6 Pahkavaara 5 / 5 Peurainneva* 0 / 6 Rekikoski 3 / 6 Tohmajärvi-Kitee 3 / 4 Vuosanka 2 / 6 Tähdellä * merkityillä kiintiöalueilla on tavattu koirasusia.

Kolmella alueella yhteensä kuudestatoista ei vielä ole kaadettu yhtään sutta. Susikiintiö on vielä nollassa Kytäjän, Köyliön ja Peurainnevan alueilla.

”Kaikilla alueilla on kyllä lähdetty susimetsälle”, Suomen riistakeskuksen Kainuun riistapäällikkö Marko Paasimaa sanoo.

”Ilmoituksia uusista kaadoista tulee nyt tasaisesti joka päivä. Mitään ennakko-odotuksia tai arvauksia jahdin etenemisestä meillä ei ole ollut, koska tällaista susijahtia ei ole ennen Suomessa ollut”, Paasimaa kommentoi.

Aura-Paimion alueella kaikki 13 kiintiösutta on ammuttu. Myös Pahkavaaran alueen viiden suden kiintiö on täynnä.

Suden metsästystä suorittavat metsästysseurat omilla alueillaan metsästyksenjohtajien johdolla. Sudenmetsästys järjestetään järjestetään kuluvana metsästyskautena 1.1.–10.2.2026.