Kalastuskohteiden rajat muuttuvat valtion vesialueilla Metsähallituksen kalastuslupa-alueet noudattavat jatkossa pitkälti kalatalousalueiden rajoja.

Muutokset tulevat voimaan vuodenvaihteessa. Kuva: Sanne Katainen

Metsähallituksen kalastuskohteille hankitaan vuosittain noin 100 000 kalastuslupaa. Kalastuslupa-alueissa tapahtuva muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin laajoihin lupa-alueisiin, jotka ovat sijainneet useammalla kalatalousalueella.

Metsähallituksen tiedotteen mukaan uudistuksessa valtion vesialueille perustetaan 46 uutta pyydyslupa-aluetta, ja 36 vanhaa aluetta poistetaan. Vapakalastukseen tarkoitetut viisi laajaa lupa-aluetta jaetaan 52 pienempään lupa-alueeseen kalatalousalueiden rajojen mukaisesti. Kalastettavia vesialueita ei siis tule lisää, vaan kyse on alueiden uudesta rajauksesta.

”Muutos tehdään kalojen ehdoilla. Nykyisin kalastusta säännellään kalatalousalueittain. Esimerkiksi pyyntimittoja koskevat rajoitukset koskevat aina kalatalousaluetta. On paljon helpompaa, että meidän kalastuskohteemme noudattelee samoja rajoja ja sitä koskevat samat säännöt”, kalastuksen johtava asiantuntija Olli Urpanen Metsähallituksesta sanoo.

Suomessa on 118 kalatalousaluetta, jotka laativat alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka koskee kaikkia vesialueiden omistajia.

Muutos ei vaikuta pieniin, kohdekohtaisiin lupa-alueisiin tai yhteislupa-alueisiin, joissa on sekä valtion että yksityisten vesiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Niemisjärven kohde Hämeenlinnan Evolla, Ruunaan kosket Lieksassa, Hossan kalastuskohde Suomussalmella tai Vikajoen kohde Rovaniemellä. Yhteensä 95 vapalupa-aluetta säilyy ennallaan.

Metsähallitus on julkaissut Eräluvat.fi-palvelussaan luettelon kaikista muuttuvista alueista. Luetteloon voi tutustua tästä linkistä.

Muutokset tulevat voimaan vuodenvaihteessa. Muutostöiden vuoksi kaikki pyydysluvat loppuvuodelle 2025 ja kaikki luvat lakkautettaville viidelle vapakalastusalueelle on ostettava viimeistään 30. marraskuuta. Ensi vuoden kalastuslupien myynti uusille alueille aloitetaan puolestaan 16. joulukuuta