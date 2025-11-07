Mediat: Elintarvikejätti Nestlé lopettaa ostot SCA:lta – taustalla huoli luonnosta ja saamelaisten oikeuksista Kimmokkeena oli ympäristöjärjestöjen vetämä retki metsäyhtiö SCA:n metsissä.

Hakkuiden lisäksi Nestléä huolestuttaa porojen laidunmaiden tilanne.

Maailman suurin ruoka- ja juomayhtiö Nestlé aikoo lopettaa puuraaka-aineen hankinnan yhtiöiltä, jotka ovat osallisina ”kiistoissa” Pohjois-Ruotsissa. Elintarvikejätti ei mainitse nimiä, mutta yksi päätöksestä kärsivistä yhtiöistä on SCA.

Nestlén mukaan päätöksen taustalla ovat ”maan käyttöön, biologiseen monimuotoisuuteen ja alkuperäiskansojen oikeuksiin” liittyvät näkökohdat, kirjoittaa ruotsalainen Dagens industri.

Lantbrukets Affärstidning (ATL) kertoo, että ympäristöjärjestöt ja saamelaiskylät ovat jo pitkään arvostelleet SCA:n hakkuutoimintaa, joka niiden mukaan tuhoaa luonnonarvoja ja uhkaa porojen laidunalueita.

Suomen Greenpeace taustoitti perjantaina, että Greenpeace, luontojärjestö Skydda Skogen ja saamelaiset poronhoitajat veivät Nestlén ja muita yrityksiä syyskuussa 2024 tutustumaan SCA:n metsiin. Pian tämän jälkeen Nestlé ilmoitti harkitsevansa ostojen vähentämistä Pohjois-Ruotsista.

Metsäjätti SCA ei tunnista Pohjois-Ruotsin hakkuita koskevia väitteitä. SCA:n viestintäpäällikkö Robert Östholm huomautti ATL:lle, että yhtiö täyttää Nestlén raaka-aineen hankintapolitiikan vaatimukset, ja että se on äskettäin läpäissyt sekä FSC- että PEFC-metsänhoitostandardien auditoinnit.

Myös Nestlé on vuosien varrella saanut kritiikkiä liiketoimintansa vastuullisuudesta. Julkisuudessa herätti suurta huomiota se, että yhtiö jatkoi toimintaansa Venäjällä, vaikka maa oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Sittemmin Nestlé on rajoittanut Venäjän-toimintojaan. Yhtiön verkkosivuilta löytyy tieto, että Nestlé keskittyy Venäjällä ”välttämättömien ja peruselintarvikkeiden toimittamiseen paikallisille ihmisille”.

Greenpeace iloitsi tiedotteessaan Nestlén päätöksestä lopettaa puun ostot Pohjois-Ruotsista. Järjestö toteaa, etteivät ihmiset halua ostaa tuotteita, jotka on valmistettu hävittämällä luonnonmetsiä tai loukkaamalla saamelaisten oikeuksia.

Greenpeacen mukaan myös suomalaisten metsäyhtiöiden on aika avata silmänsä.

”Luonnonmetsien tuhoaminen ei näiden metsäjättien asiakkaille sovi”, Greenpeacen Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen huomautti.

