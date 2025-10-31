ATL: Ulkomaiset aktivistit pysäyttivät hakkuut – ”He eivät ole koskaan käyneet metsässäni eivätkä tiedä miten sitä hoidan” Beatrice Karlsson tuntee itsensä täysin oikeudettomaksi aktivisteja vastaan

Jaa Kuuntele

Tuomioistuin määräsi valituksen jälkeen hakkuukiellon. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Metsä Jukka Hämäläinen

Ruotsalainen metsänomistaja järkyttyi hakkuukiellosta maillaan, kun aktivistit olivat ketjuttaneet itsensä metsäkoneisiin ja löytäneet metsästä mahdollisia jälkiä pohjantikan hakkaamista puista.

Beatrice Karlsson osti äskettäin Ruotsin Lapista sukunsa pitkään omistaman metsän.

”Se oli todella unelma ja suuri ylpeyden aihe”, hän kertoo Lantbrukets Affärstidningille (ATL).

Karlsson päätti hakata 43 hehtaaria metsää. Hakkuulta säästettiin 9 hehtaaria, poronhoito otettiin huomioon ja maaperän muokkaus sovittiin tehtävän hellävaraisesti. Saamelaiskylän asukkaat eivät vastustaneet hakkuuta ja metsähallituskin myönsi sille luvan.

”Lainsäädäntö on hampaaton, jos se sallii aktivistien toimia näin.” Beatrice Karlsson

Kesken hakkuun paikalle ilmestyi aktivisteja, ja he hakivat hakkuun keskeyttämistä Uumajan ympäristö- ja maaoikeudelta. Tuomioistuin määräsi väliaikaisen hakkuukiellon.

”Aktivistit tulivat Etelä-Ruotsista, Saksasta ja joistain muista maista. He eivät ole koskaan aiemmin käyneet tässä metsässä. He eivät tiedä mitään suunnitelmistani tai siitä, miten haluan metsääni hoitaa”, Karlsson tilittää ATL:lle.

”Tunnen oloni täysin oikeudettomaksi. Lainsäädäntö on hampaaton, jos se sallii aktivistien toimia näin.”

Poliisi on kirjannut myös ilmoituksen aktivisteja vastaan.

Karlsson kertoo ottaneensa lainaa tilan ostoon.

”Ehkä minulle jää vain velat, mutta yritän pysyä toiveikkaana ja uskoa, että unelma metsänhoidosta saa vielä jatkua.”

ATL: Skogsägare i chock efter avverkningsstopp