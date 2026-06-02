Kuivuustilanne näkyy edelleen maaperässä, pohjavedessä ja järvien vedenkorkeuksissa Mikäli alkukesän aikana ei saada runsaita sateita, tilanne heikkenee edelleen.

Jaa Kuuntele

Kevät oli monin paikoin poikkeuksellisen kuiva. LEHTIKUVA. Kuva: Miika Siltalahti

Metsä | Ympäristö STT

Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kertoo vesi.fi-verkkopalvelu. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa.

Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät.

Maastopalovaroituksia on voimassa Etelä-, Keski-, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla. Maankosteus on Itä- ja Keski-Suomessa sekä etelärannikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhainen. Länsirannikolla tilanne on hieman parempi.

Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Ne ovat nousseet monin paikoin tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta.

Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskuun. Suuremmissa pohjavesiesiintymissä pinnankorkeudet ovat myös kääntyneet tai kääntymässä laskuun tavanomaista aiemmin.

Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun. Matala vedenkorkeus vaikuttaa muun muassa vesiliikenteeseen ja virkistyskäyttöön.

Monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet jo ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella.

Suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet jäävät kesällä suurella todennäköisyydellä poikkeuksellisen matalalle varsinkin Itä-Suomesta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella.

Myös säännöstellyillä järvillä on paikoin haasteita kesän tavoitekorkeuksien saavuttamisessa.