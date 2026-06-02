Meto: Jos hiilinieluja halutaan kasvattaa, on investoitava metsänomistajien neuvontaan Suomen hiilinielujen ytimen tuottavat 600 000 yksityistä metsänomistajaa.

Metsäkeskuksen järjestämällä retkellä perehdyttiin ilmastoviisaaseen metsänhoitoon. Kuva: Kari Salonen

Jukka Hämäläinen

Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry toteaa, että tuore ministeriöiden kansliapäälliköiden julkaisu Valintojen Suomi jättää liian vähälle huomiolle sen, että ympäristötavoitteiden toteutuminen riippuu ratkaisevasti metsäasiantuntijoiden työstä ja osaamisesta.

Suomi on jäämässä hiilineutraaliustavoitteestaan erityisesti maankäyttösektorin heikentyneiden hiilinielujen vuoksi, ja lisätoimia tarvitaan kiireellisesti kaikilla sektoreilla. Tämä koskee myös metsätaloutta.

”Nyt jos koskaan tarvitaan metsäalan käytännön osaamista. Ilman kentällä toimivia asiantuntijoita hiilinieluja ei vahvisteta eikä luontotavoitteita saavuteta”, tähdentää Meton puheenjohtaja Stefan Borgman.

Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Heidän metsänsä tuottavat valtaosan Suomen puusta, Meto muistuttaa tiedotteessa. Yksityismetsätalouden suunta tarvitsee ajureikseen metsäasiantuntijoita. Vastaavasti metsäteollisuus on Suomen suurimpia vientialoja.

Myös tuore EU:n biotalousstrategia lataa metsille odotuksia. Meton mukaan päätöksenteossa on varmistettava, että niin biotalouden, hiilinielujen kuin luonnon monimuotoisuuden tavoitteet sovitetaan yhteen realistisesti.

Raportissa esitetään mittavaa julkisen talouden sopeutusta ja hallinnon uudistamista. Borgman pelkää, että metsäalaan ulottuessaan leikkaukset heikentäisivät metsien käytön ohjausta ja asiantuntijatyötä erityisesti alueilla.

”Metsäalan neuvontatyö ei ole tukitoimi, vaan investointi alan kasvuun. Jokainen neuvoja, joka auttaa metsänomistajaa tekemään paremman päätöksen, tuottaa moninkertaisen hyödyn takaisin yhteiskunnalle”, korostaa Meton neuvottelupäällikkö Risto Mulari.