Lukijalta: Metsäasioissa tarvitaan jäsenmaiden ja EU:n yhteistä toimivaltaa Jäsenvaltioiden ja EU:n yhteistä toimivaltaa ja sekä erityisesti alan toimijoiden, myös metsänomistajien, kilpailukykyä korostava metsäartikla olisi ollut tarpeen sisällyttää jo nykyiseen Lissabonin sopimukseen, kirjoittaa Euroopan Talous- ja sosiaalikomitean jäsen, johtaja Simo Tiainen MTK:sta.

EU:n toimivaltaa metsien suhteen pitää selkeyttää, kirjoittaja korostaa. Kuva: Jarkko Hantula

Reijo Kemppainen ja Olli Rehn peräänkuuluttavat keskustelua metsäartiklan liittämisestä EU:n perussopimukseen (MT 27.3.). Heidän viestinsä on selkeä, metsätaloutta koskevan oikeusperustan puuttuminen EU:n perussopimuksesta johtaa ahtaaseen ja yksipuoliseen politiikantekoon. Metsiin liittyviä ratkaisuja tehdään EU:ssa usein ympäristönäkökulmasta, vaikka alan vaikutukset ulottuvat laajasti myös talouteen, energiaan ja aluekehitykseen, Kemppainen ja Rehn kirjoittavat.

Toimin jokunen vuosi sitten Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) lausunnon esittelijänä EU:n metsästrategiasta. Kokemusteni perusteella on helppo yhtyä Kemppaisen ja Rehnin näkemyksiin.

EU:n nykyinen oikeusperusta ei tue riittävästi sitä, että EU:ssa metsiä koskevissa päätöksissä otettaisiin huomioon metsien monitahoinen merkitys ja pyrittäisiin kokonaisvaltaiseen hyötyyn. Edellisen komission aikana ei todellakaan jäänyt epäselväksi, että metsäasioita ohjasi komission ympäristöpääosasto (DG ENV), mikä johti monissa kysymyksissä kapeaan tarkasteluun.

ETSK:n lausunnossa pidimme tärkeänä sitä, että metsäasioita koskevat päätökset EU:ssa tehdään oikealla tasolla. Ympäristö- ja ilmastokysymysten ohella metsät liittyvät myös sisämarkkinoihin, tutkimukseen ja moniin muihin politiikan aloihin, joissa EU-tason toimet ovat usein perusteltuja.

Sen sijaan metsänhoito ja metsänhoidon suunnittelu on järkevintä jättää jäsenvaltioiden vastuulle, sillä metsät ja niiden olosuhteet vaihtelevat huomattavasti eri puolilla unionia.

Jatkaakseni Kemppaisen ja Rehnin avaamaa keskustelua EU:n perussopimuksen metsäartiklasta ja sen sisällöstä vertaan asiaa vastaavaan EU:n matkailualaa koskevaan artiklaan (SEUT artikla 195). Siinä todetaan, että unioni täydentää jäsenvaltioiden toimintaa matkailualalla erityisesti edistämällä unionin yritysten kilpailukykyä tällä alalla. Unionin toiminnalla pyritään kannustamaan suotuisan toimintaympäristön luomista tämän alan yritysten kehitykselle sekä edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti hyvien käytäntöjen vaihdon avulla.

Matkailualan kaltainen lähestymistapa voisi olla toimiva myös metsäalalla. Jäsenvaltioiden ja EU:n yhteistä toimivaltaa ja sekä erityisesti alan toimijoiden, myös metsänomistajien, kilpailukykyä korostava metsäartikla olisi ollut tarpeen sisällyttää jo nykyiseen Lissabonin sopimukseen.

Simo Tiainen

johtaja, MTK

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen