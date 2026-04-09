Hyviä uutisia Pohjois-Karjalasta ‒ Kesla päättänyt lomautukset ja hakee uusia työntekijöitäKesla hakee Kesälahden tehtaalle noin kymmentä vakituista työntekijää.
Kesla Oyj kertoo tiedotteessaan, että yrityksen Kesälahden tehtaalla viime vuonna aloitetut lomautukset ovat päättyneet. Nyt yritys rekrytoi kymmenkunta uutta työntekijää tehtaalle.
Rekrytoinnin taustalla ovat kasvaneet tilaukset. Kesla on tiedottanut maaliskuussa saadusta 17 miljoonan euron arvoisesta tilauksesta Kesla-defence tuoteryhmälle.
”Keslan tilauskanta ja tuotannon näkymät ovat vahvistuneet, ja tämä mahdollistaa uusien työntekijöiden rekrytoinnin sekä lomautusten päättämisen Kesälahdella”, kertoo Keslan toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
Työntekijöitä haetaan muun muassa levytöihin, hitsaukseen ja kokoonpanoon. Paikat halutaan täyttää ennen kesän alkua.
Kesla on metsäteknologiaan erikoistunut konepajayhtiö, joka valmistaa esimerkiksi erilaisia puunkorjuulaitteita. Keslan puolustusteollisuudelle tarjoamat tuotteet liittyvät yhtiön traktorivarusteliiketoimintaan.
