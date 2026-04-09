Lapin hirvikanta kasvussa – kahdella hirvitalousalueella kanta ylittää tavoitetasonLapin alueellinen riistaneuvosto kuuli sidosryhmiä hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirvien aiheuttamista vahingoista.Lue artikkelin tiivistelmä
Lapin hirvikanta on kasvanut 18 800 hirveen, mikä on lähes tuhat enemmän kuin edellisenä vuonna. Lounais-Lapin ja Länsi-Lapin alueilla kanta ylittää tavoitteen. Metsävahinkoja korvattiin 147 350 euroa ja hirvikolareita oli 114.Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
Riistaneuvoston keväällä 2024 asettamien tavoitehaarukoiden mukaan Lapin hirvikannan tulisi vuosina 2024–2026 olla 13 639–19 831 hirveä, keskimäärin noin 16 700 hirveä. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Lapin hirvikanta oli viime metsästyskauden 2025–2026 jälkeen 18 800 hirveä.
Metsästyksen jälkeinen hirvikanta kasvoi Lapissa edellisvuodesta vajaalla tuhannella hirvellä.
Lappi on jaettu yhdeksään hirvitalousalueeseen. Sidosryhmät olivat pääosin tyytyväisiä hirvikannan tilaan ja vahinkotilanteeseen. Seitsemällä hirvitalousalueella kanta on riistaneuvoston asettamien tavoitteiden mukainen.
Hirvikannan leikkaamista pidettiin kuitenkin tarpeellisena niillä hirvitalousalueilla, joilla kanta on tavoitehaarukan yläosassa tai yläpuolella. Näistä Lounais-Lapin (HTA 8) ja Länsi-Lapin (HTA 5) hirvitalousalueilla kanta ylittää asetetun tavoitetason. Asiasta kerrotaan Suomen riistakeskuksen tiedotteessa.
Hirvikannan rakenne on Lapissa hyvällä tasolla. Aikuisten eläinten sukupuolijakauma vastaa pääosin tavoitteita. Myös vasojen osuus talvikannassa oli Inaria lukuun ottamatta tavoitteen mukainen.
Suomen metsäkeskuksen mukaan vuonna 2025 korvattujen metsävahinkojen suuruus oli 147 350 euroa, josta laatutappiokorvauksia oli 56 585 euroa ja arviointikustannuksia 90 765 euroa. Korvausten perusteena ollut vahinkopinta-ala oli 569 hehtaaria. Arvioitujen yksityismaiden metsävahinkojen pinta-ala kasvoi viime vuosia korkeammalle tasolle.
Hirvien aiheuttamia maatalousvahinkoja korvattiin Lapin alueella vuonna 2025 yhteensä 5 323 euroa. Vahingot aiheutuivat rehupaaleille ja nauriskasvustolle.
Tilastokeskuksen mukaan Lapissa tapahtui vuoden 2025 aikana 114 hirvikolaria. Kolarimäärä nousi vuosia 2020–2024 korkeammalle.

