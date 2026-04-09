Lapin hirvikanta on kasvanut 18 800 hirveen, mikä on lähes tuhat enemmän kuin edellisenä vuonna. Lounais-Lapin ja Länsi-Lapin alueilla kanta ylittää tavoitteen. Metsävahinkoja korvattiin 147 350 euroa ja hirvikolareita oli 114.

