Bensan hinta ampaisi Yhdysvalloissa ylöspäin – yli 21 prosenttiaBensiinin hinta nousi USA:ssa helmi-maaliskuun välisenä aikana eniten sitten vuoden 1967. Kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa 3,3 prosenttia.
Yhdysvalloissa kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa 3,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo maan työllisyystilastoista vastaava virasto BLS.
Nousun taustalla on Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa, mikä on vaikuttanut erityisesti energian hintaan. Sodan vuoksi Persianlahdelta maailmalle kulkeva öljytankkeriliikenne on ollut pysähdyksissä.
Yhdysvalloissa esimerkiksi bensiinin hinta on noussut helmi-maaliskuun välisenä aikana 21,2 prosenttia. Se on suurin kuukausittainen nousu sitten vuoden 1967, jolloin bensiinin hintaindeksiä alettiin julkaista.
Helmikuussa kuluttajahinnat kasvoivat 2,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on vakuutellut, että Iranin sodan aiheuttamat taloudelliset häiriöt ovat väliaikaisia.
