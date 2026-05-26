Koululaisten metsäosaamista koeteltiin: ”Metsävisa osoitti jälleen, kuinka paljon tietämystä ja kiinnostusta nuorilla on metsäasioista” Yläkoululaiset mittelivät tiedoistaan valtakunnallisessa metsävisassa. Kilpailussa opittiin metsäalan tutkimuksesta ja saatiin kavereita.

Finaali kisattiin metsäympäristössä Kuva: Vilma Issakainen/SMY

Aapo Nieminen

Valtakunnallisen Metsävisan voitto meni helsinkiläiselle Teemu Jakkulalle Laajasalon peruskoulusta. Alkukilpailuun osallistui 19 000 oppilasta ympäri Suomea. Loppukilpailuun tiensä selvitti 50 koululaista.

”Metsävisa osoitti jälleen, kuinka paljon tietämystä ja kiinnostusta nuorilla on metsäasioista”, toteaa Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson.

Ennen finaalia oppilaat olivat saaneet tutustua talousmetsien luonnonhoitoon ja puurakentamiseen. Voitto ratkesi kuitenkin tehtäväradalla.

Kilpailun lisäksi koulujen opettajatkin pääsivät oppimaan metsäalasta. Visan yhteydessä vierailtiin mm. Aalto yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella ja Aalto yliopisto juoniorin tiloissa.

Metsävisa on syntynyt metsäalan ja koulujen yhteistyöstä. Visan järjestäjinä toimivat Suomen Metsäyhdistys ja maantieteiden opettajien liitto BMOL ry.

Myös oppilaat suhtautuivat mielenkiinnolla yliopistovierailuun. Oululaisen Liminganlahden koulun Reetta Seppälän mukaan uusien kavereiden lisäksi myös uuden oppiminen oli innostavaa.

”Aalto-yliopistolla oli todella mielenkiintoista nähdä esimerkiksi, miten puusta tehdään kangasta. Kannattaisi kyllä kehittää ja tehdä enemmän tuollaisia tuotteita, joita voitaisiin myydä kaikkialle maailmaan.”