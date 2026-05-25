Olisi tympeää istua luokkahuoneessa, kun suvi on suloisin Elokuu on keskimäärin sateisempi kuin kesäkuu. Pohjoisessa elokuun aamut voivat olla myös hyvin koleita, Suvi Jylhänlehto kirjoittaa.

Koululaiset pääsevät tänä vuonna kesälomalle 30. toukokuuta. Kuva: Timo Heikkala

Kolumni Suvi Jylhänlehto

En varauksetta kannata koulujen kesälomien siirtoa. Tämä saattaa olla epäsuosittu mielipide, mutta haluan kuitenkin tuoda esiin näkökulman, jota en ole nähnyt käsiteltävän.

Luonto on kauneimmillaan kesäkuun alussa. Minusta on kauhistuttava ajatus, että koululaiset joutuisivat kökkimään luokkahuoneissaan pitkälle kesäkuuhun, jopa juhannukseen asti.

Tätä kirjoittaessa tuomi on Oulun korkeudella juuri puhjennut kukkaan. Sen huumaava tuoksu on minulle merkki siitä, että kesä on alkanut.

Pian sen jälkeen omenapuu verhoutuu upeaan kukkaishuntuunsa, kullerot avaavat keltaiset palleronsa ja metsätähti valtaa kangasmetsät. Kesän kauneus huipentuu metsäkurjenpolven kukintaan.

Juhannuksen jälkeen armas aika, jolloin suvi on suloisin, alkaa jo kuihtua.

Kesälomien myöhäistämistä perustellaan usein elokuun ”paremmilla lomasäillä”.

Ilmatieteen laitoksen säätilastojen mukaan Suomessa kesäkuun keskilämpötila on vuosina 1991–2020 ollut 13 astetta ja elokuussa 14 astetta. Kovin suuresta erosta ei siis ole kyse.

Sen sijaan elokuu on keskimäärin sateisempi kuin kesäkuu. Kesäkuussa sataa keskimäärin 62 millimetriä, kun taas elokuussa 69 millimetriä.

Myös valon määrä alkaa taittua kesäpäivän seisauksen jälkeen eli juhannuksen tienoilla.

Etelässä kenties saatetaan nauttia elokuussa pimeistä mutta lämpimistä illoista eli siitä ”kuin olisi ulkomailla”. Pohjoisessa näin ei kuitenkaan ole, vaan kylmä ilma hiipii yhtä aikaa valon vähenemisen kanssa. Elokuun lopun aamut saattavat olla hyvinkin koleita.

Pimenevät illat helpottavat nukkumaanmenoa ja sitä kautta aamuherätyksiä, kun taas loppukevään valoisuus voi väsyttää, kun nukkumaan ei malteta mennä ajoissa.

Kiihkeä kevät näkyy jo nyt levottomuutena luokkahuoneissa.

Matkailu- ja ravintola-ala kannattaa kesälomien siirtoa, koska muualla Euroopassa elokuu on vielä lomakautta.

En ihan ymmärrä, miten koululaisten kesälomien siirto maagisesti siirtäisi aikuisten kesälomia myöhemmäksi tai pidentäisi niitä. Todennäköisesti koululaisten vanhemmista suurin osa haluaisi edelleen pitää kesälomansa heinäkuussa.

Opetusministeriö julkisti perjantaina selvityksensä, ja nyt siihen kerätään lausuntoja.

Toivottavasti päätökset tehdään kuunnellen ennen kaikkea heitä, joita asia koskee eli koululaisia ja heidän opettajiaan ja vanhempiaan.

Oma kompromissiehdotukseni on siirtää kesäloman alku Suvin päivän tienoille eli viikolla eteenpäin. Viimeistään silloin on hyvä antaa koululaisten kirmata kesälaitumille, ja kouluun palattaisiin elokuun puolivälin jälkeen.

Kirjoittaja on MT:n Pohjois-Suomen aluetoimittaja.