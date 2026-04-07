Metsäluontoa hoitaville tarjolla ilmaista koulutusta – Miten työt hinnoitellaan? Ilmoittautuminen on käynnissä tässä kuussa alkaviin luonnonhoidon ja ennallistamisen koulutuksiin.

Jaa Kuuntele

Luontoa hoidetaan ja elinympäristöjä ennallistetaan monenlaisissa kohteissa, joten metsäalan ammattilaisiltakin vaaditaan laajaa tietämystä luonnon monimuotoisuudesta ja keinoista sen turvaamiseksi. Kuva: Risto Jussila, Sanne Katainen; Johannes Wiehn

Metsä | Ympäristö Katja Lamminen

Ennallistaminen ja luonnonhoito poikivat töitä maaseudulle. Elinympäristöjen tilan parantamiseen tarvitaan niin tekijöitä kuin koneitakin.

Luonnonhoidon osaamisen parantamiseksi Tapio Oy ja Työtehoseura järjestävät tänä ja ensi vuonna maksuttomia webinaareja sekä maastokoulutuksia urakoitsijoille, yrittäjille sekä luonnonhoidon asiantuntijoille.

“Koulutuksissa yrittäjät, urakoitsijat ja luonnonhoidon toteuttajat saavat käytännön osaamista työn suunnitteluun ja toteutukseen sekä oppivat, millaista kalustoa eri elinympäristöjen toimenpiteet edellyttävät”, Tapion johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen kuvailee tiedotteessa.

Urakoitsijat saavat selkeän kuvan työn tilaajista ja hankintakanavista, mikä helpottaa osallistumista tarjouskilpailuihin. Lisäksi koulutukset tarjoavat tukea kustannusten laskentaan ja työn hinnoitteluun.

Eri puolilla Suomea pidettävissä maastokoulutuksissa osallistujat pääsevät tutustumaan luontokohteisiin käytännössä ja verkostoitumaan muiden ammattilaisten kanssa.

Tänä vuonna koulutuksiin sisältyy huhtikuussa järjestettävät kolme webinaaria sekä kevään ja syksyn aikana kahdeksan maastokoulutusta eri puolilla Suomea.

Ilmoittautuminen koulutuksiin on käynnissä.