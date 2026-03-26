Yritykset maksavat maanomistajille aiheuttamansa luontohävikin korvaamisesta – MTK uudisti luonnonarvojen verkkokaupan Kaupassa maanomistaja voi saada tuloa arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisestä tai ennallistamisesta.

Rehevä lehto tyypillisine kasveineen ja vanhoine lahopuineen soveltuu mainiosti luontoarvokaupan kohteeksi. Kuva: Heikki Willamo

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

MTK on uudistanut Luontoarvot.fi -markkinapaikan. Järjestö uskoo, että maanomistajien luontoteot ja niiden ostajat kohtaavat palvelun avulla aiempaa helpommin.

Luonnonarvokaupassa maanomistaja saa tuloa luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimista, kuten arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisestä tai ennallistamisesta. Yrityksille ja muille toimijoille luonnonarvokauppa tarjoaa konkreettisen ja todennettavan keinon edistää omia vastuullisuustavoitteitaan ja ostaa ekologista kompensaatiota.

”Palvelun kautta voimme tuoda esiin maanomistajien toteutettuja tai suunnitteilla olevia luonnonhoitokohteita sekä ekologisen kompensaation hyvitysalueita. Ostajat puolestaan voivat löytää vaikuttavia, todennettavissa olevia kohteita vastuullisuustavoitteidensa ja ekologisen kompensaation tarpeidensa tueksi”, MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari kommentoi.

Maanomistajat löytävät sivustolta yhteydenottolomakkeen ja kootusti luonnonhoito- ja ympäristöasiantuntijoita, joihin voi olla yhteydessä luonnonarvokaupan edistämiseksi. Maanomistaja ei siis ainakaan toistaiseksi voi itse ilmoituksia laittaa, vaan se tapahtuu markkinapaikkaan rekisteröityneiden metsänhoitoyhdistysten ja muiden palveluntarjoajien kautta. Nämä välittäjät veloittavat palveluksistaan kukin taksojensa mukaan.

”Palvelun kautta löytyvät kootusti myynnissä olevat kohteet sekä ohjeet maanomistajalle, miten omia luontoarvoja voi tarjota myyntiin”, MTK:lla työskentelevä luontoarvot.fi-palvelun kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Janne Tyynismaa kommentoi.

Myytäviä kohteita voivat ilmoittaa myös luonnonhoitopalveluja tarjoavat yritykset.

Luonnonarvokauppapalvelujen kehittämistä on tukenut Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite, josta MTK sai puolen miljoonan euron rahoituksen kolmivuotiselle hankkeelle. Edelleen jatkuvassa hankkeessa kehitetään myös metsänhoitoyhdistysten palveluja.

”Metsänhoitoyhdistyksien luonnonhoidon asiantuntijuus auttaa tunnistamaan arvokkaita luontokohteita ja tuomaan niitä markkinoille”, Siitari toteaa.