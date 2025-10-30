Metsälehti: Stora Enson puunhankinnassa uusi säästökuuriNeuvottelujen piirissä on yli 250 henkilöä.
Stora Enso käynnistää yhtiön puunhankintaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on yli 250 henkilöä. Asiasta kertoo Metsälehti.
Stora Enso Metsän viestintäjohtaja Satu Härkönen kertoo lehdelle, että neuvottelujen tavoitteena on tehostaa toimintaa, lisätä synergiaa sekä säästää kustannuksissa.
Härkösen mukaan neuvottelut kestävät vähintään kolme viikkoa.
Yhtiön edelliset muutosneuvottelut kotimaan puunhankinnassa päättyivät kuukausi sitten. Silloin päätettiin, että koko henkilöstö voidaan tarvittaessa lomauttaa.
Stora Enson Suomen puunhankinnassa työskentelee kaikkiaan vajaat 500 henkilöä.
Metsälehden juttu: Stora Enson puunhankinnassa jälleen muutosneuvottelutArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat