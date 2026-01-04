Metsänomistajan käsikirja johdattelee metsänhoitoon ja metsäkeskusteluun Jouko Marttilan kirjoittama tietokirja käsittelee metsänomistusta kattavasti.

Kuva: Into kustannus, Pavel Tahkovuori

Metsä | Kirjallisuus Terhi Pape-Mustonen

Jouko Marttilan ”Metsänomistajan käsikirja” esittelee suomalaista metsätaloutta kattavasti metsänomistajan näkökulmasta. Se avaa alaan liittyviä termejä ja selittää, miten metsän eri prosessit pääpiirteissään edistyvät.

Esipuheessa Marttila kertoo hoitaneensa sukunsa metsää kymmenen vuotta. Hänellä on siis omakohtaista kokemusta asioiden järjestämisestä ja siitä, kuinka vaikea tietoa on hankkia eri lähteistä.

Marttilan omia metsiä olisi kannattanut käyttää kirjassa rohkeammin esimerkkinä. Käytännön tiedot hehtaareista, kuutioista ja euroista jäävät puuttumaan. Luvut toki vanhenevat, mutta ne tarjoaisivat tietojen tueksi konkretiaa. Nyt eri ilmiöiden mittaluokkaa on vaikeampi hahmottaa.

Kirja myös yksinkertaistaa monisyisiä ilmiöitä, kuten hakkuiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Se on toisaalta lukijan etu.

On silti muistettava, että nämä prosessit ovat monimutkaisia, ja niistä saadaan koko ajan uutta tietoa.

Hakkuiden vaikutusta ilmastonmuutokseen on tutkittu vasta vähän aikaa, ja lisäksi vaikutukset muuttuvat sitä mukaa, kun ilmasto muuttuu. Esimerkiksi vuosittaisen lämpösumman kasvaminen vaikuttaa pohjoisiin havumetsiin tavalla, jota ei vielä tunneta eikä pystytä siksi aukottomasti mallintamaan.

Samoin on monien muiden kiistakysymysten, kuten luonnonsuojelun osalta. Tilanne muuttuu ja tietoa tulee lisää, joten keskustelua on pakko käydä pitkin matkaa.

Kirja toimii aloittelevalle metsänomistajalle hyvänä johdantona aiheeseen. Kokeneempi voi täydentää tietoja lukemalla lisää kiinnostuksenkohteistaan ja osallistumalla koulutuksiin omien tarpeidensa mukaan.

Jouko Marttila. Metsänomistajan käsikirja. 195 sivua. Into.