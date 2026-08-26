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Metsä
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Politiikka
26.8.2026
16:00
Aida Salminen
Artikkelin aiheet
metsälaki
metsäteollisuus
puun poltto
hiilinielu
Vasemmistoliitto
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