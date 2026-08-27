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Juuri nyt | Blokkivaaleihin siirtyminen vaatisi laajempaa keskustelua
Tilaajalle | ”Kauhean virheen tein, kun hevoseni lihotin” – Omistajan pitkäjänteisyys ja perehtyminen pelastivat Assu-ruunan kaviokuumeelta