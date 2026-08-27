Monilla tiekunnilla osakkaiden maksukyky ei yksinkertaisesti riitä siihen tasoon, jota liikenteen ja elinkeinoelämän tarpeet edellyttävät, kirjoittaa Jorma Seppänen.

Suomen Metsäkeskuksen esiin nostama huoli tiekuntien toimijoiden ikääntymisestä ja uusien vastuunkantajien löytämisestä on aiheellinen. Tiekuntien toimiva hallinto on tärkeää, ja vastuun jakaminen useammalle henkilölle helpottaa varmasti monen tiekunnan toimintaa.

Pelkkä hyvä hallinto ei kuitenkaan ratkaise yksityisteiden suurinta ongelmaa: kuka maksaa teiden kunnossapidon?

Yksityisteitä käyttävät vakituiset asukkaat, koululaiset, yrittäjät, maa- ja metsätalouden kuljetukset sekä pelastus- ja muut viranomaiset. Yksityistiet ovat myös osa Suomen huoltovarmuutta. Niiden kautta kuljetetaan puuta, maatalouden tuotteita ja muita elinkeinoelämän tarvitsemia hyödykkeitä. Hyväkuntoinen yksityistie palvelee koko yhteiskuntaa, ei vain yksittäisiä tieosakkaita.

Tiekunnilta pitää toki edellyttää omaa vastuuta ja taloudellista panostusta. Tieosakkaiden kuuluu osallistua tienpidon kustannuksiin, ja tiekuntien on huolehdittava siitä, että päätöksenteko ja hallinto toimivat. Myös koulutettujen tieisännöitsijöiden käyttäminen voi helpottaa hallinnollista taakkaa.

On silti kohtuutonta ajatella, että yksityisteiden koko kunnossapitovastuu voidaan jättää tiekuntien ja yksittäisten tieosakkaiden harteille. Kustannukset ovat nousseet, raskas liikenne kuluttaa teitä ja sääolosuhteet asettavat kunnossapidolle yhä suurempia vaatimuksia. Monilla tiekunnilla osakkaiden maksukyky ei yksinkertaisesti riitä siihen tasoon, jota liikenteen ja elinkeinoelämän tarpeet edellyttävät.

Hyvä hallinto, tieosakkaiden oma panostus sekä valtion ja kuntien riittävä rahoitus eivät ole toistensa vaihtoehtoja.

Siksi tarvitaan valtion ja kuntien nykyistä vahvempaa ja pitkäjänteisempää rahoitusta yksityisteille. Rahoituksen pitäisi olla ennakoitavaa ja riittävää, jotta tiekunnat pystyvät suunnittelemaan kunnossapitoa ja peruskorjauksia ajoissa. Ei ole järkevää odottaa tien rappeutumista siihen pisteeseen, että korjaaminen tulee moninkertaisesti kalliimmaksi.

Tiekuntien uusia vastuunkantajia tarvitaan ehdottomasti. Samalla tarvitaan kuitenkin myös uusia ajatuksia siihen, miten yhteiskunta osallistuu yksityisteiden ylläpitämiseen.

Hyvä hallinto, tieosakkaiden oma panostus sekä valtion ja kuntien riittävä rahoitus eivät ole toistensa vaihtoehtoja – niitä kaikkia tarvitaan.

Jos haluamme pitää maaseudun tiet liikennöitävässä kunnossa, turvata metsätalouden kuljetukset ja varmistaa asukkaiden sekä yritysten toimintaedellytykset, yksityisteihin on investoitava. Kyse ei ole vain tiekuntien tai tieosakkaiden omasta asiasta, vaan koko yhteiskunnan toimivasta tieverkosta.

Jorma Seppänen

Suomussalmi