Sahatavaran ja sivutuotteiden näkymät pettivät – sahajätti West Fraser teki 350 miljoonan euron alaskirjauksenKanadalainen sahayhtiö perustelee alaskirjausta pitkittyneellä laskusuhdanteella.
Maailman suurin sahatavaran tuottaja, kanadalainen West Fraser tiedotti torstaina tekevänsä 409 miljoonan Yhdysvaltain dollarin eli noin 350 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä.
Tiedotteessaan yhtiö perustelee alaskirjausta haastavilla taloudellisilla olosuhteilla.
Liikearvo on aineeton yrityskaupoissa syntyvä omaisuuserä. Liikearvoa syntyy, kun yritys maksaa hankkimastaan yrityksestä yli kirjanpidollisen arvon. Tämä ”ylimääräinen osa” kirjataan ostajan taseeseen liikearvoksi.
Yritysten pitää testata liikearvo vuosittain mahdollista arvonalentumista varten.
West Fraserin mukaan pitkittyneen laskusuhdanteen takia yhtiön johto on muuttanut vuotuisessa liikearvon arvonalentumistestissä käyttämiään oletuksia.
Oletusten oikaisuihin kuuluivat muun muassa sahatavaran lajikohtaiset tuotehinnoittelutrendit, hakkuujätteiden alhaisempi kysyntä ja hinnoittelu sekä nykyisen laskusuhdanteen syvyys, kesto ja siitä elpyminen.
Arvonalentuminen edustaa konsernin Yhdysvaltojen sahausliiketoimintaan liittyvän liikearvon koko määrää.
West Fraser on monialainen puunjalostaja, jolla on yli 50 toimipistettä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 6,2 miljardia dollaria eli nykykurssilla noin 5,3 miljardia euroa.
