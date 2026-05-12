Ahdesalon tila rakennutti oman kosteikon – ”Tämä on meidän tapamme tehdä luonnolle hyvää”

Ari ja Hanna Ahdesalon tilalle Tammelassa rakennettiin Lehmihaaksi nimetty kosteikko, joka suodattaa 53 hehtaarin alueen valumavedet ja tarjoaa elinympäristön vesilinnuille. Kosteikko on osa Suomen riistakeskuksen Sotka-hanketta, jossa on rakennettu 30 hehtaaria kosteikkoja tuhannen hehtaarin valuma-alueelle. Hankkeessa mukana ovat Kokonjärven Suojeluyhdistys ja asiantuntijat kuten Mikko Alhainen. Ahdesalon tila huolehtii kosteikon hoidosta karjan avulla.

