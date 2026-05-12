Kultaa kaivamalla tehdään nyt valtavaa voittoa Pohjois-KarjalassaIlomantsin kultakaivos takoi jättivoiton 191 prosentin tulosloikalla.
Kaivosyhtiö Endomines Finland Oyj teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennätystuloksen. Konsernin liikevaihto syntyy tällä hetkellä pelkästään Ilomantsin Pampalon kultakaivoksesta.
Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 77,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 18,5 miljoonaa euroa.
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 7,3 miljoonaa. Tämä tarkoittaa 191 prosentin kasvua viime vuodesta. Voittoa jää liikevaihdosta lähes 40 prosenttia.
Kultaa kaivettiin tammi-maaliskuussa yhteensä 154,1 kiloa.
Toimitusjohtaja Kari Vyyhtisen mukaan tulosta selittävät tuotannon kasvu ja kullan korkea hinta.
Kullan keskihinta katsauskaudella oli 4 879 dollaria unssilta, joka on kaikkien aikojen ennätys.
"Geopoliittinen ja taloudellinen epävarmuus sekä suurvaltojen kiristyneet suhteet heijastuivat voimakkaasti kullan hintakehitykseen. Näkemyksemme on, että kultamarkkinan perusfundamentit eivät ole muuttuneet, ja ne tukevat kullan hintaa myös vuoden toisella puoliskolla", Vyyhtinen kertoo osavuosikatsauksessa.
