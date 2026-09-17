Taipalsaaren kunta asetti osalle Saimaan rantaa 30 metriä leveä avohakkuukiellon kaavapäivityksen yhteydessä tänä kesänä. Alueella metsää omistava Tornator valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, kerrotaan Ylen uutisessa.

Tornator pitää kieltoa taloudellisesti kohtuuttomana. Yhtiö pelkää, että vastaavat kiellot yleistyvät muuallakin.

”Valitamme yleisestä 30 metrin avohakkuukiellosta, joka koskee kaikkia ranta-alueita riippumatta siitä, onko niillä selvitysten perusteella erityisiä maisemallisia arvoja”, toteaa Tornatorin suunnittelupäällikkö Jussi Komulainen Ylelle.

Kaava-alueella on sijaitsee 14 kilometriä pitä Kyläniemi, joka on suosittu luontomatkailukohde. Tornator omistaa niemestä noin tuhat hehtaaria maata.

”Tämä on luonnoltaan hyvin herkkä alue, jossa on paljon suojeltuja alueita. Sen takia kaikki luontotutkimukset on tehty hyvin tarkasti. Sieltä se määritys avohakkuukiellosta tulee”, sanoo Taipalsaaren kunnan tekninen johtaja Samuli Kakko Ylelle.

Kyseessä voi olla tärkeä ennakkotapaus. Yleiskaava tai sen määräys ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Anne Jarvan mukaan hallinto-oikeuden tuleva päätös selventää, missä kohtuullisen ja kohtuuttoman rasituksen raja kulkee

Metsänhoidon suositukset edellyttävät yleensä, että rannalle jätetään noin kymmenen metrin vyöhyke, joka on hakkuiden ulkopuolelle.

Yle: Taipalsaari määräsi Saimaan rannoille poikkeuksellisen laajan avohakkuukiellon – metsäyhtiö vei asian käräjille