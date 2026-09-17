Metsänhoitoyhdistysten keskittyminen näyttää jatkuvan ‒ taas uusi yhdistyminen selvityksessäMetsänhoitoyhdistykset Savotta ja Sotkamo selvittävät yhdistymistä. Toteutuessaan uusi yhdistys palvelisi noin 8 000 jäsentä Ylä- ja Koillis-Savon sekä Kainuun alueella.
Metsänhoitoyhdistykset Savotta ja Sotkamo ovat käynnistäneet selvityksen mahdollisesta yhdistymisestä. Yhdistysten hallitukset suhtautuvat jatkovalmisteluun myönteisesti.
Yhdistyminen voisi toteutua aikaisintaan vuoden 2028 alussa. Päätöstä yhdistymisestä ei ole vielä tehty.
Toteutuessaan yhdistyminen muodostaisi noin 8 000 jäsenen ja yli 40 toimihenkilön metsänhoitoyhdistyksen, joka toimisi Ylä- ja Koillis-Savon sekä Kainuun alueella.
Yhdistysten mukaan selvityksen tavoitteena on arvioida, voisiko yhdistyminen vahvistaa metsänomistajille tarjottavia palveluja, turvata asiantuntijoiden saatavuutta ja parantaa kilpailukykyä.
Valmistelutyö toteutetaan yhteistyössä yhdistysten hallitusten ja toimivan johdon kanssa.
Valmistelussa selvitetään yhdistymisen vaikutuksia muun muassa jäsenpalveluihin, henkilöstöön, hallintoon, talouteen ja alueelliseen edunvalvontaan. Selvityksen aikana kuullaan myös yhdistysten valtuustoja, henkilöstöä ja keskeisiä sidosryhmiä.
Mahdollisista jatkotoimista päätetään selvitystyön edetessä.Artikkelin aiheet
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