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Juuri nyt | Metsänhoitoyhdistysten keskittyminen näyttää jatkuvan ‒ taas uusi yhdistyminen selvityksessä
Tilaajalle | Video: Viljelijä murskasi puintivalmiin kauran peltoon: ”Tämä on vähiten tappiota tuottava tapa”