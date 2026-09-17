Metsäluonnon tilaa on mahdollista parantaa yhteistyössä metsätalouden kanssa, painottavat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat. Arvokkaimpia kohteita voidaan suojella, kun taas muualla luonnon tilaa voidaan parantaa metsätalouden rinnalla.

”Olemme tutkijoina huolissamme siitä, että keskustelu metsien ennallistamisesta typistyy helposti vastakkainasetteluksi suojelun ja puuntuotannon välillä”, Syken kehittämispäällikkö Minna Pekkonen sanoo. Hänen mielestään vaihtoehtoja on enemmän kuin joko–tai.

Syke ja Luonnonvarakeskus (Luke) ehdottavat mallia, jossa 10 prosenttia metsäalasta suojeltaisiin tiukasti ja 90 prosenttia säilyisi metsätalouskäytössä. Metsätalouskäytössä olevissa metsissä luonnonhoitoa kuitenkin lisättäisiin: 20 prosentilla metsäalasta voimakkaammin ja 70 prosentilla maltillisemmin.

Ennallistamisessa liikkumavara on keinojen valinnassa, Pekkonen toteaa tiedotteessa.