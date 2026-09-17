Puusta pudonneet lehdet auttavat maaperässä eläviä lajeja selviytymään talvesta ja toimivat eristeenä kevään varhaisimmille kukille.

Kotipuutarhassa haravointi ei ole välttämätöntä, vaan lehtipeitteestä on hyötyä monille eliöille.

Kotipuutarhassa haravointi ei ole välttämätöntä, vaan lehtipeitteestä on hyötyä monille eliöille. Kuva: Jaana Kankaanpää

Piha ja puutarha

Haravointi on hyvää kuntoilua ja mukavaa syystekemistä, mutta siitä ei kannata ottaa paineita, sillä luonto kiittää, jos lehtikerros jää maahan. Suomen luonnonsuojeluliitolla on asiaan viisi perustelua.

Ensinäkin maan lehtikerros tarjoaa talvehtimispaikan ja suojan monille hyönteisille, kuten perhosille, leppäkertuille ja kovakuoriaisille. Lehdet ovat myös siileille tärkeää pesänrakennusmateriaalia.

Toiseksi maatuvat lehdet toimivat luonnon omana lannoitteena, joka parantaa maaperän rakennetta ja hyödyttää kasveja seuraavana keväänä. Lehdet tarjoavat ravintoa myös madoille ja maan mikrobeille.

Lehtipeite toimii luonnollisena katteena, joka suojaa maaperää kuivumiselta, pakkaselta ja eroosiolta.

Lehtikerros auttaa kevään ensimmäisiä kukkijoita, jotka ovat pölyttäjille elintärkeitä. Keväällä lehtikerroksen alta löytyy myös hyönteisravintoa linnuille.

Viides perustelu liittyy jätehuoltoon: Kun lehtiä ei säkitetä tai kuljeteta pois, säästyy luonnonvaroja eikä jätehuolto turhaan kuormitu. Lisäksi se säästää myös aikaa ja vaivaa.