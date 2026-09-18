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”Kolmen sijaan saatetaan tilata viisi tai kuusi kuutiota polttopuuta, kun sähkön hinnan oikein ennustetaan nousevan”
Nouseva sähkönhinta saa puulämmittäjät täydentämään polttopuuvarastojaan. Klapikaupoilla kannattaisi olla kuitenkin jo ennen sesonkia.
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Metsä
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Energia
18.9.2026
05:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
polttopuu
sähkön hinta
puulämmitys
klapi
energia
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