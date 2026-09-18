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Peräseinäjokisen klapiyrittäjän Akseli Kangasniemen klapihinnoissa sähkön hinnan kohoaminen ei toistaiseksi näy.

”Kolmen sijaan saatetaan tilata viisi tai kuusi kuutiota polttopuuta, kun sähkön hinnan oikein ennustetaan nousevan”

Nouseva sähkönhinta saa puulämmittäjät täydentämään polttopuuvarastojaan. Klapikaupoilla kannattaisi olla kuitenkin jo ennen sesonkia.
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Metsä|Energia
18.9.202605:00
Henna Lääveri
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